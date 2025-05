Zelensky reitera intenção de encontro com Putin e critica ‘silêncio’ de Moscou sobre proposta

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou nesta segunda-feira, 12, ter mantido uma “conversa substantiva” com o líder turco, Recep Tayyip Erdogan, e reiterou sua disposição para negociações diretas com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. No entanto, criticou o silêncio de Moscou sobre a proposta de um encontro. “Infelizmente, o mundo ainda não recebeu uma resposta clara da Rússia com relação às inúmeras propostas de cessar-fogo”, disse Zelensky.

O ucraniano destacou que os ataques russos continuam e classificou como “muito estranho” o fato de o Kremlin não se pronunciar sobre a reunião. “A Rússia ainda terá que acabar com a guerra, e é melhor fazê-lo mais cedo. Não faz sentido continuar a matança”, afirmou.

Zelensky agradeceu o apoio de Erdogan, que se mostrou “totalmente disposto” a sediar o diálogo. Mais cedo, o Kremlin declarou, no entanto, que Putin está comprometido com a busca por uma solução pacífica para a guerra, mencionando negociações diretas propostas por Kiev.

Além disso, Zelensky mencionou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pedindo seu engajamento. “É importante que o presidente Trump apoie totalmente a reunião, e gostaríamos que ele encontrasse uma oportunidade de estar na Turquia”, declarou

A Rússia lançou mais de 100 drones contra a Ucrânia em ataques noturnos, informou nesta segunda a força aérea ucraniana, após o Kremlin efetivamente rejeitar um cessar-fogo incondicional de 30 dias na guerra que já dura mais de três anos, mas reiterar que participará de possíveis negociações de paz ainda nesta semana, sem pré-condições.

Estadão conteúdo