Zelensky mobiliza reservistas, enquanto tensões seguem no leste da Ucrânia

Zelensky, em um discurso televisionado, disse que a ameaça da Rússia à soberania da Ucrânia o está forçando a chamar militares

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ordenou a mobilização de reservistas enquanto as tropas russas invadiram a região de Donbass, no leste da Ucrânia, e as nações ocidentais anunciaram medidas para punir Moscou por reconhecer duas regiões como independentes, sinalizando o potencial aumento do preço econômico para a Rússia por mais agressão.

Zelensky, em um discurso televisionado, disse que a ameaça da Rússia à soberania da Ucrânia o está forçando a chamar militares contratados para o serviço ativo e a mobilizar membros das recém-criadas brigadas de defesa territorial para exercícios. Ele disse que a Ucrânia não realizará uma mobilização geral de civis, instando-os a continuar a vida normal.

O presidente disse que o movimento russo para reconhecer as duas repúblicas simplesmente legalizou a ocupação russa de oito anos da área e mostrou que Moscou não estava interessada na paz. Ele acrescentou que está considerando cortar relações diplomáticas com a Rússia em resposta.

O bombardeio pesado continuou ao longo da linha de frente em Donbas nesta terça-feira. Na vila de Novoluhanske, dentro da parte da região controlada pela Ucrânia, o fogo de artilharia das forças apoiadas pela Rússia atingiu vários prédios e matou um homem. As forças russas participaram das hostilidades em Donbass desde o início do conflito em 2014, dizem governos ocidentais e da Ucrânia, mesmo quando Moscou nega consistentemente seu envolvimento.

Os exércitos das repúblicas de Donetsk e Luhansk, instaladas pela Rússia, atualmente têm mais tanques do que o Reino Unido ou a França. O reconhecimento de segunda-feira permite que a Rússia envie abertamente unidades e armas para a área, onde os bombardeios se intensificaram desde a semana passada.

Os EUA alertaram que a Rússia planeja uma invasão em grande escala com tanques, caças a jato e mísseis e pretende tomar a capital Kiev, depois de implantar cerca de 190.000 soldados ao longo das fronteiras do país, e nesta semana evacuou seus diplomatas restantes da cidade ocidental de Lviv. Fonte: Dow Jones Newswires.

Estadão Conteúdo