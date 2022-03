Zelenski diz que Ucrânia se prepara para ataques russos no Donbass

Segundo ele, as tropas ucranianas já se preparam para responder às novas movimentações russas, que agora focam o leste do país

No seu tradicional pronunciamento diário sobre a guerra na Ucrânia, o presidente Volodimir Zelenski afirmou, nesta quarta-feira (30), que as conversas de paz com a Rússia continuam, “mas que no momento são apenas palavras, não há nada concreto”.

Segundo ele, as tropas ucranianas já se preparam para responder às novas movimentações russas, que agora focam o leste do país.

“Há um acúmulo de novas tropas da Rússia para novos ataques no Donbass. E nós estamos nos preparando para isso”, afirmou.

Nesta quarta, a Rússia diminuiu os ataques na capital Kiev, enquanto move suas forças para o leste, onde fica não só o Donbass, mas também Mariupol, provavelmente a cidade mais castigada pela guerra até agora e um porto estratégico para a Rússia.

O presidente ucraniano também agradeceu ao auxílio de nações do Ocidente, como os Estados Unidos, pelo fornecimento sobretudo de armas para combater as tropas de Vladimir Putin.

“O front diplomático também é um front chave [na guerra]. E todos sabem que esse trabalho precisa ser o mais eficiente possível para ajudar o Exército a vencer. Cada um de nossos diplomatas precisa funcionar tal qual um de nossos defensores nos campos de batalha”, disse ele.

Zelenski se referia ao fato de que ele trouxe de volta para a Ucrânia os embaixadores de Marrocos e Geórgia.

“Com todo respeito: se não há armas, sanções ou restrições para a Rússia, por favor, procure um outro trabalho”, afirmou sobre o motivo pelo qual decidiu tirá-los de seus cargos.