Whatsapp: conversas que somem após 24h

As mensagens temporárias do WhatsApp ganham agora uma expansão. A partir desta segunda-feira, 6, você pode configurar seu app para que todas as novas conversas sejam apagadas após um certo tempo.

O tempo para a exclusão pode ser definido entre 24 horas, sete dias ou três meses. Sendo assim, agora você pode escolher que suas mensagens sejam apagadas após um período, otimizando a limpeza do app.

As mensagens temporárias não são uma novidade completa para o público. Introduzidas em 2020, elas podiam ser configuradas por conversa, permitindo que fossem apagadas em uma semana. O recuso, no entanto, era limitado e só podia ser ativado em cada chat.

Com a atualização, você pode fazer com que todos os chats já se iniciem com essa função. A sua decisão de mensagens temporárias é comunicada a cada pessoa que entrar em contato com você, ao iniciar um chat, um aviso de que as mensagens são temporárias aparecerá para o seu contato.

“De certa forma, isso elimina o climão que às vezes pode surgir quando você habilita essa configuração”, disse Zafir Khan, gerente de produto do WhatsApp. “Se eu ativá-lo num chat hoje, fica aquela dúvida no ar: ‘por que você está ativando isso?’. Mas agora, se estiver ligado para a minha conta, as pessoas saberão que é assim que eu prefiro me comunicar em geral.”

O WhatsApp, no entanto, não fará com que todos os chats tenham uma data de exclusão predefinida, se preferir, o usuário pode mudar a configuração e manter as mensagens. A nova configuração vale também para os grupos. A opção só pode ser habilitada pelo criador do chat e só pode ser modificada por administradores. O aviso de mensagem temporária aparece para os integrantes assim como nos chats individuais.

A mudança nos chats do aplicativo segue uma tendência mundial, segundo Will Cathcart, chefe geral do WhatsApp. “Na vida real, você raramente conversa com alguém segurando um gravador”, conta. “Queremos trazer para o WhatsApp a liberdade de saber que você pode ter uma conversa com alguém e ela não vai ficar registrada para sempre.”

“Nos próximos anos, mensagens efêmeras, que desaparecem, serão a norma. E mensagens que ficam para sempre vão ser uma coisa que a maioria das pessoas opta por ativar quando quiser, não algo que se espera de todas as conversas.”, explica.

O novo recuso estará disponível tanto para usuários do IOS quando Android. Para utilizar o recurso, é preciso atualizar o aplicativo.

Para saber como fazer, basta seguir o passo a passo:

Abra as configurações do WhatsApp; Clique em “Conta”; Clique em “Privacidade”; Selecione “Duração padrão”; Depois disso, selecione por quanto tempo você quer manter as mensagens: 24 horas, sete dias ou 90 dias. Clique em “Desativada” se não quiser que as mensagens desapareça.