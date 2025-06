‘Vou ligar para Trump e falar que a COP30 é no Brasil’, diz Lula em Paris

RAÍSSA BASÍLIO E ANDRÉ FONTENELLE

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse neste sábado (7), durante uma entrevista coletiva em Paris, que faz questão da presença de Donald Trump na COP30, que acontece em novembro, em Belém do Pará.

“Vou ligar para o Trump e dizer: ‘Ô cara, a COP é aqui no Brasil. Vamos discutir esse negócio'”.

Segundo Lula, os Estados Unidos, apesar de ser um país importante e rico, estão entre os maiores poluidores do planeta -e, por isso, considera fundamental que participem do evento da ONU sobre mudanças climáticas.

O brasileiro disse que a COP30 precisa ser um encontro sério, com foco em debates e discussões profundas, e não apenas em celebrações. Para isso, planeja uma reunião exclusiva com chefes de Estado e de governo dois dias antes do início da conferência, a fim de aprofundar diálogos.

Além de Trump, Lula disse que é importante a presença de outros líderes, como o chinês Xi Jinping. “Nós resolvemos fazer a COP na amazônia porque eu quero que o mundo veja a cara da amazônia. Todo mundo pensa que é só um monte de árvore. Não! São 30 milhões de seres humanos que habitam a amazônia. E dentre esses 30 milhões tem gente que passa fome.”

O presidente pediu ainda que as negociações climáticas incluam também discussões sobre populações locais, como seringueiros, indígenas, extrativistas, pescadores e pequenos produtores.

Ele disse ainda que países ricos têm uma dívida histórica com o meio ambiente, já que se industrializam às custas da carbonização do planeta.

Lula afirmou que por isso, essas nações agora devem contribuir no sentido contrário, no combate a crise climática. O petista estimou que o custo para limitar o aquecimento global a 1°C seja de aproximadamente US$ 1,3 trilhão. Ele não apresentou qual a fonte desse dado.

“É na COP que vamos saber se as pessoas querem tratar essa questão do clima com seriedade”, disse.

Segundo ele, sem “uma governança mundial mais representativa, com poder de decisão e com poder, inclusive, de fiscalizar o cumprimento das nossas decisões, nada vai acontecer”.

Lula diz ainda que é preciso criar condições para quebrar paradigmas nas discussões sobre a questão climática, dando mais seriedade e compromisso ao tema.

A COP (Conferência das Partes) é a conferência anual dos países da ONU para negociar ações contra as mudanças climáticas, definindo metas para reduzir a poluição e proteger o meio ambiente. É o principal evento global para discutir e coordenar políticas climáticas. É a primeira vez que a COP será realizada na amazônia.