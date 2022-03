Vídeo: cidade perto de Kiev é bombardeada

Com o avanço das forças russas à Kiev, a cidade, que fica a 25 quilômetros da capital, está passando por intenso bombardeio

O distrito de Irpin, no oeste de Kiev, capital ucraniana, foi bombardeada na manhã deste domingo (06). A cidade é o único ponto de evacuação de civis. No ataque, segundo autoridades ucranianas, três pessoas morreram, sendo duas crianças.

Com o avanço das forças russas à Kiev, a cidade, que fica a 25 quilômetros da capital, está passando por intenso bombardeio, segundo a CNN Internacional.

Veja o vídeo:

De acordo com jornalistas que estavam no local, o projétil atingiu o ponto de evacuação no momento em que diversos moradores passavam pelo local.

Segundo o conselheiro do Gabinete do Presidente Volodimir Zelensky, Oleksiy Arestovych, as tropas chegaram nas cidades Hostomel e Bucha ainda ontem. “Eles feriram muitas crianças e não permitem evacuá-las, apesar dos inúmeros apelos no mais alto nível do estado para fornecer um ‘corredor humanitário’ de Bucha e Irpin. Há muitas crianças nos porões”, disse.