Várias pessoas conseguem sair de loja invadida por homem armado em Amsterdã

Várias pessoas conseguiram sair da loja da Apple Store em uma importante praça de Amsterdã, onde um homem armado fez reféns na noite desta terça-feira (22), informou a polícia holandesa.

“Depois do início da tomada de reféns na Apple Store da Leidseplein, várias pessoas conseguiram sair da loja”, informou a polícia no Twitter, acrescentando não haver mais informações sobre a situação no momento.

Mais cedo, a polícia tinha informado pela mesma rede social que um homem armado tinha feito reféns na loja.

“Uma tomada de reféns está em curso atualmente na Apple Store da Leidseplein”, informou a polícia, que mais cedo havia reportado que havia “alguém com uma arma de fogo em/perto da loja em questão”, destacando que agentes estavam “no local com muitas unidades (especializadas) para controlar a situação”.

Os agentes não especificaram quantas pessoas estavam na loja, mas a polícia recebeu um informe de assalto à mão armada às 17h40 locais (13h40 de Brasília).

O suposto roubo teria derivado na tomada de reféns, noticiou mais cedo a emissora pública holandesa NOS.

Segundo a imprensa local, imagens publicadas nas redes sociais mostraram um homem armado segurando outro, desarmado, em sua mira. Várias testemunhas ouviram disparos dentro da Apple Store.

©️ Agence France-Presse