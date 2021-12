Variante Ômicron está presente em 89 países, diz OMS

Líderes e cientistas alertaram, ao longo da semana, que a Ômicron pode se tornar dominante em alguns países europeus nos próximos dias

A variante Ômicron do novo coronavírus foi identificada em 89 países, segundo resumo técnico da Organização Mundial da Saúde (OMS) publicado ontem, com dados até o dia anterior. O documento reforça que há evidências consistentes de que a nova cepa tem uma vantagem de crescimento substancial sobre a Delta, espalhando-se mais rápido.

Em países com transmissão documentada, o tempo de duplicação da variante é entre 1,5 a 3 dias, maior do que o tempo da variante Delta, informa o relatório. A Ômicron está se espalhando rapidamente e, com os dados atuais disponíveis, a OMS avalia que é provável que a variante ultrapasse a Delta em número de casos. Porém, ainda permanece incerto se a rápida taxa de crescimento pode estar relacionada à falta de vacinação, aumento da transmissibilidade da variante, ou de ambos.

Líderes e cientistas alertaram, ao longo da semana, que a Ômicron pode se tornar dominante em alguns países europeus nos próximos dias.