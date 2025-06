Vamos discutir Ucrânia, Gaza e acordo Mercosul-UE, diz Lula sobre reuniões na França

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, nesta terça-feira, 3, afirmou que deve conversar com o presidente da França, Emmanuel Macron, sobre a guerra da Ucrânia, a questão da Faixa de Gaza e o acordo do Mercosul com a União Europeia. As declarações ocorreram em uma entrevista à imprensa no Palácio do Planalto.

Lula pontuou que faz 13 anos que o Brasil não faz uma visita de Estado à França. O presidente afirmou que o último encontro de um chefe do Executivo brasileiro com o presidente da França ocorreu no mandato de Dilma Rousseff.

“Vou ter reunião com o presidente Macron e discutir assuntos de interesses globais. Certamente, nós vamos discutir a guerra da Rússia e da Ucrânia, certamente vamos discutir o massacre do Exército de Israel à Faixa de Gaza, certamente vamos discutir o acordo União Europeia-Mercosul, certamente vamos discutir coisas na área da defesa, porque nós temos uma parceria na área do submarino nuclear”, afirmou.

Lula afirmou que, na sequência, terá uma reunião com empresários brasileiros e franceses para “vender o bom momento do Brasil” e atrair investimentos e parcerias privadas. O presidente também mencionou a realização de um debate com empresários sobre a “economia azul”, referente à preservação de oceanos.

Além disso, ele citou uma homenagem que receberá na Academia de Letras francesa e o recebimento do título de doutor honoris causa da Universidade de Paris. Também haverá uma visita à Prefeitura de Paris, um encontro com políticos da capital francesa e uma participação da Conferência dos Oceanos em Nice.

Feito isso, Lula disse que retornará ao Brasil para um encontro com países do Caribe para discutir a geopolítica da América Latina e Caribe, em 12 e 13 de junho.

Estadão Conteúdo