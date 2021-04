A procissão começou às 09h45 (de Brasília) com o translado do féretro, seguido pelos membros mais próximos da família real, incluindo seus quatro filhos, a pé

O cortejo que acompanha o caixão do príncipe Philip deixou, neste sábado (17), o pátio do castelo de Windsor, residência real do oeste de Londres onde há oito dias faleceu o marido da rainha Elizabeth II, rumo à capela de São Jorge, onde será enterrado.

A procissão, de oito minutos de duração, começou às 09h45 (de Brasília) com o translado do féretro em um Land Rover, seguido pelos membros mais próximos da família real, incluindo seus quatro filhos, a pé. A rainha segue em um automóvel.

Um minuto de silêncio

O Reino Unido observou um minuto de silêncio em homenagem ao Príncipe Philip às 15h locais (11h do horário de Brasília) deste sábado, no início de seu funeral na Capela de São Jorge no Castelo de Windsor, residência real no oeste de Londres.

A pausa em memória do marido de Elizabeth II coincidiu com o momento em que os carregadores carregaram seu caixão pela escadaria que conduz à capela onde será sepultado, no panteão real.

Agence France-Presse