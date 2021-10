URGENTE: Autogolpe: general sudanês dissolve governo de transição

No anúncio, o general disse que formará um governo composto de “pessoas competentes” e reiterou seu compromisso com a “transição para um Estado civil”

O chefe das autoridades de transição do Sudão, general Abdel Fattah al-Burhane, anunciou nesta segunda-feira (25) a dissolução do governo e do Conselho de Soberania e declarou estado de emergência em todo país, um dos mais pobres do mundo.

No anúncio, o general disse que formará um governo composto de “pessoas competentes” e reiterou seu compromisso com a “transição para um Estado civil”. Prometeu, ainda, criar várias instituições estatais, como a Suprema Corte, as quais já deveriam ter sido instaladas há meses, conforme o calendário de transição adotado após a queda do autocrata Omar al-Bashir, em 2019.

