URGENTE: Ataque a tiros em escola de ensino médio nos EUA deixa três mortos

Três estudantes foram mortos e outras seis pessoas, inclusive um professor, ficaram feridos nesta terça-feira (30) em um ataque a tiros em uma escola de ensino médio na zona rural de Oxford, no estado de Michigan, informou a polícia local.

Um estudante de 15 anos foi posto sob custódia e uma pistola foi apreendida depois do ataque à Escola de Ensino Médio de Oxford, informou em um comunicado o gabinete do xerife do condado de Oakland.

