União Europeia bloqueia mídias estatais russas RT e Sputnik

A União Europeia anunciou o bloqueio da mídia estatal da Rússia no bloco. A proibição dos canais RT (Russia Today), Sputnik e de suas subsidiárias visa impedir a disseminação de desinformação e de discursos a favor da guerra, disse Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia.

Horas antes do pronunciamento, o RT lançou em sua loja virtual uma camiseta preta com a letra Z, símbolo pintado nos veículos militares russos em ação na guerra para diferenciá-los dos ucranianos, que muitas vezes são dos mesmos modelos soviéticos. A TV diz reverter os lucros para uma ONG chamada “Crianças da Guerra”.

A medida foi divulgada neste domingo (27), quando a União Europeia também afirmou que fechará seu espaço aéreo para aeronaves russas, incluindo jatos particulares, para pressionar o presidente Vladimir Putin a encerrar a guerra contra a Ucrânia.

No domingo, o Google também anunciou a suspensão da monetização da imprensa estatal russa em suas plataformas. Na Ucrânia, os downloads do aplicativo da RT foram proibidos pela empresa a pedido do governo em Kiev. No Facebook, a mídia estatal russa está impedida de fazer publicidade e gerar receita na plataforma