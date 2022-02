UE está no caminho para doar 450 milhões de doses de vacinas à África

De acordo com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, a Europa é o parceiro número um da África no combate à covid-19

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou nesta sexta-feira, 18, que a União Europeia está se aproximando do objetivo de doar, pelo menos, 450 milhões de doses de vacina para a África. De acordo com ela, a Europa é o parceiro número um da África no combate à covid-19.

“Faremos ainda mais juntos. Estamos aumentando a capacidade de fabricação de vacina do tipo mRNA em toda a África”, destacou Ursula von der Leyen, durante evento entre União Europeia e União Africana.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) informou nesta sexta-feira que Egito, Quênia, Nigéria, Senegal, África do Sul e Tunísia serão os primeiros seis países da África a receber a tecnologia necessária para produzir vacinas de RNA mensageiro contra a covid-19.

Na semana passada, Ursula von der Leyen anunciou que o bloco iria investir 150 bilhões de euros no continente africano no âmbito do projeto “Global Gateway”, uma iniciativa que “visa mobilizar até 300 bilhões de euros em investimentos entre 2021 e 2027 para apoiar uma recuperação global duradoura”.

Estadão Conteúdo