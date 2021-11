UE confirma mais de 100 signatários em acordo de metano; Brasil confirma adesão

Embora tenha retenção curta, o metano é até mais potente que o dióxido de carbono para o aumento da temperatura do planeta

A Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia, confirmou, no período da tarde desta terça-feira, 2, que mais de 100 países assinaram o compromisso global para reduzir as emissões de metano em 30% até 2030, em relação ao nível de 2020. O programa, desenhado pelo bloco em parceria com os Estados Unidos, terá a participação de nações que representam mais de 70% da economia mundial. Procurado, o Ministério do Meio Ambiente confirmou a adesão do Brasil ao pacto.

O País é um dos principais emissores mundiais do gás, cuja maior fonte de lançamento é a agropecuária. Índia, Rússia e China, também grandes propagadores, não ingressaram no tratado.

Embora tenha retenção relativamente curta na atmosfera, o metano é até 86 vezes mais potente que o dióxido de carbono para o aumento da temperatura do planeta.

Segundo a UE, o cumprimento do compromisso ajudaria a reduzir o aquecimento global em até 0,2ºC até 2050. Por meio do Acordo de Paris, a comunidade internacional trabalha para limitar o avanço da temperatura a 1,5ºC em relação aos níveis pré-industriais.

Além dos signatários, a UE também informou que um grupo de organizações filantrópicas se comprometeu a doar US$ 328 milhões ao projeto.

A Agência Internacional de Energia (AIE) e instituições multilaterais, como o Banco de Reconstrução e Desenvolvimento da Europa, vão contribuir com apoio técnico.

Confira a lista completa de signatários:

Albânia

Alemanha

Andorra

Arábia Saudita

Argentina

Armênia

Barbados

Bélgica

Belize

Benin

Bósnia e Herzegovina

Brasil

Bulgária

Burkina Faso

Camarões

Canadá

Chile

Chipre

Cingapura

Colômbia

Coreia do Sul

Costa do Marfim

Costa Rica

Croácia

Dinamarca

Djibouti

El Salvador

Emirados Árabes Unidos

Equador

Eslovênia

Espanha

Estônia

Etiópia

Fiji

Filipinas

Finlândia

França

Gabão

Gâmbia

Gana

Georgia

Granada

Grécia

Guatemala

Guiana

Honduras

Ilhas Marshall

Indonésia

Irlanda

Iraque

Islândia

Israel

Itália

Jamaica

Japão

Jordan

Kuwait

Libéria

Líbia

Luxemburgo

Macedônia do Norte

Malawi

Mali

Malta

Marrocos

México

Micronésia

Monaco

Montenegro

Nauru

Nepal

Nigéria

Noruega

Nova Zelândia

Niue

Países Baixos

Palau

Panama

Papua e Nova Guiné

Paquistão

Peru

Portugal

Quirguistão

Reino Unido

República Centro-africana

República Democrática do Congo

República do Congo

República Dominicana

Ruanda

São Cristóvão e Neves

Senegal

Sérvia

Suécia

Suíça

Suriname

Togo

Tonga

Tunísia

Ucrânia

Uruguai

Vanuatu

Vietnã

Zâmbia

Estadão conteúdo