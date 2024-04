UE abre investigação contra Facebook e Instagram por riscos de desinformação antes de eleições

A União Europeia anunciou nesta terça-feira, 30, que está investigando o Facebook e o Instagram por suspeitas de violações de regras digitais do bloco, incluindo não fazer o suficiente para proteger os usuários da desinformação estrangeira antes das eleições europeias.

A Comissão Europeia, o braço executivo da UE, disse que está abrindo procedimentos formais para saber se a controladora Meta Platforms violou a Lei de Serviços Digitais, um conjunto abrangente de regulamentos projetados para proteger os usuários da Internet e limpar plataformas de mídia social sob ameaça de multas pesadas no valor de até 6% da receita anual.

As autoridades europeias estão lutando para salvaguardar as eleições no meio de avisos oficiais de que a Rússia está a tentar interferir na votação de Junho, quando os cidadãos dos 27 países do bloco escolhem legisladores para o Parlamento Europeu. A investigação inclui um pedido urgente para que a Meta forneça informações sobre a sua decisão de descontinuar uma ferramenta fundamental de monitorização de eleições.

A Meta está sendo investigada “por suspeita de violação das obrigações do DSA para proteger a integridade das eleições”, disse o comissário europeu Thierry Breton em uma postagem nas redes sociais. A Comissão disse que está investigando se a Meta está fazendo o suficiente para conter a propagação de “anúncios enganosos, campanhas de desinformação e comportamento inautêntico coordenado” que podem representar um risco para “processos eleitorais” e para a proteção do consumidor.

As autoridades disseram suspeitar que o sistema de moderação de conteúdo publicitário da Meta era inadequado, permitindo que anúncios feitos com IA generativa, incluindo deepfakes, fossem explorados por atores estrangeiros mal-intencionados que buscam interferir nas eleições, mesmo que a empresa ganhe dinheiro com eles.

Estadão Conteúdo.