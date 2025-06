Ucrânia/Zelensky: alta do petróleo após ataques de Israel favorecerá a Rússia

Um aumento acentuado nos preços globais do petróleo após os ataques de Israel ao Irã beneficiará a Rússia e fortalecerá suas capacidades militares na guerra na Ucrânia, disse na sexta-feira, 13, presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, em comentários que estavam sob embargo até este sábado

Falando a jornalistas em Kiev, Zelensky afirmou que o aumento dos preços do petróleo ameaça a posição da Ucrânia no campo de batalha, especialmente porque os aliados ocidentais não aplicaram limites de preço eficazes às exportações de petróleo da Rússia.

“Os ataques levaram a um aumento acentuado no preço do petróleo, o que é negativo para nós”, disse Zelensky. “Os russos estão se fortalecendo devido a uma maior renda com as exportações de petróleo”, acrescentou.

Os preços globais do petróleo subiram mais de 7% depois que Israel e Irã trocaram ataques nas últimas 48 horas, levantando preocupações de que uma escalada adicional na região pudesse interromper as exportações de petróleo do Oriente Médio.

Estadão Conteúdo