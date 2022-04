Ucrânia usou bombas de fragmentação contra russos, diz NYT

Kiev, que denunciou o uso de bombas do tipo pelos russos como um crime de guerra, não comentou o relato

Igor Gielow

Em uma rara reportagem desfavorável ao governo de Kiev, o jornal americano The New York Times divulgou nesta segunda-feira (18) que forças ucranianas provavelmente usaram bombas de fragmentação contra a cidade de Husarivka, na fronteira entre as províncias de Kharkiv e Donetsk, enquanto ela estava sob ocupação russa em março.

Essas bombas são vetadas por uma convenção internacional que nem Rússia nem Ucrânia nem EUA adotam. Elas espalham minibombas por uma grande extensão, que muitas vezes não explodem, tornando-se um perigo perene.

Kiev, que denunciou o uso de bombas do tipo pelos russos como um crime de guerra, não comentou o relato.