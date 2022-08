Ucrânia se prepara para aumento da ofensiva russa e Kiev vê fuga de civis

Agências de inteligência americanas acreditam que a Rússia provavelmente aumentará seus esforços para atacar infraestruturas civis na Ucrânia

Autoridades da Ucrânia e dos Estados Unidos se preparam para uma intensificação dos ataques russos conforme a guerra completa seis meses nesta quarta-feira, 24, e a Ucrânia comemora seu feriado do Dia da Independência – rechaçado por nacionalistas russos. Com medo do aumento das ofensivas, civis estão tentando fugir de Kiev e a embaixada americana aconselhou seus cidadãos a saírem do país.

Agências de inteligência americanas acreditam que a Rússia provavelmente aumentará seus esforços para atacar infraestruturas civis e prédios governamentais na Ucrânia, disseram o Departamento de Estado e outras autoridades dos EUA. O governo americano tornou público na segunda-feira, 22, o alerta de inteligência para garantir que as preocupações das autoridades sobre a ameaça atingissem um público amplo. A Embaixada dos EUA em Kiev emitiu um alerta de segurança e mais uma vez instou os cidadãos americanos a deixar a Ucrânia.

Com a possibilidade de escalada no conflito a partir de amanhã, vários civis estão tentando deixar Kiev nesta terça-feira, 23, disse Alex Rodnianski, conselheiro do presidente Volodmir Zelenski ao programa Today da BBC Radio 4. Segundo ele, as pessoas estão preocupadas de que um ataque russo possa atingir os centros governamentais na capital ucraniana na quarta-feira.

“As pessoas estão reagindo à notícia”, disse. “Elas estão tentando ter planos de contingência e não querem passar muito tempo perto do centro, perto dos prédios do nosso governo. Existe o risco de a Rússia tentar atacar exatamente neste momento para compensar sua incapacidade de ter sucesso no campo de batalha, de ter sucesso em subjugar a Ucrânia e basicamente todos os fracassos que ocorreram nos últimos seis meses.”

Autoridades ucranianas e americanas estão preocupadas com a possibilidade de intensificação dos ataques com mísseis russos, potencialmente programados para o Dia da Independência da Ucrânia e em resposta a uma série de ataques a alvos militares russos na Crimeia, península do Mar Negro que a Rússia anexou ilegalmente em 2014.

As autoridades da cidade de Kiev já proibiram reuniões e eventos na capital de segunda a quinta-feira por medo de ataques com mísseis em torno do Dia da Independência. O feriado celebra a independência da Ucrânia da União Soviética em 1991, algo rechaçado por ultranacionalistas russos que veem a Ucrânia como parte da Grande Rússia.

Em toda a Ucrânia, a segurança está sendo reforçada. Os policiais estão se espalhando pelas ruas. Grandes celebrações foram proibidas e as pessoas foram instadas a prestar atenção especial às sirenes de ataque aéreo “Devemos estar cientes de que esta semana a Rússia pode tentar fazer algo particularmente desagradável, algo particularmente cruel”, disse o presidente Zelenski em seu discurso noturno no sábado.

E há outra preocupação: que a Rússia possa usar o marco para iniciar os testes de demonstração. Surgiram vídeos de gaiolas de ferro sendo construídas no palco do teatro filarmônico em Mariupol, uma cidade devastada ocupada pelos russos. O medo é que, enquanto a Ucrânia comemora suas décadas de autogoverno, os russos julgarão os prisioneiros de guerra ucranianos como terroristas, o que a ONU já alertou que é considerado crime de guerra.

“Nosso inimigo é insidioso”, disse um comunicado da Polícia Nacional Ucraniana. “Pode desferir golpes dolorosos precisamente nos dias do feriado nacional mais importante – o Dia da Independência da Ucrânia.”

Morte de Daria Dugina

A ansiedade também aumentou após o ataque no fim de semana nos arredores de Moscou que matou a filha de um importante teórico político russo de direita. A Rússia acusou a Ucrânia de realizar o ataque. Embora a Ucrânia tenha negado envolvimento, o derramamento de sangue provocou temores de retaliação russa.

Centenas de pessoas, incluindo legisladores, escritores e líderes culturais, fizeram fila em um serviço memorial nesta terça para prestar homenagem à Daria Dugina, 29, filha de Alexander Dugin, um escritor apelidado de “guru de Putin” e “Rasputin de Putin” por causa de sua suposta influência sobre o presidente russo, Vladimir Putin. No evento no principal centro de televisão em Moscou, as pessoas colocaram flores perto do caixão e expressaram condolências a seu pai e sua mãe, Natalia Melentieva.

Dugina, uma comentarista pró-Kremlin de um canal de TV russo, morreu quando o SUV que ela dirigia explodiu na noite de sábado, quando ela voltava para casa de um festival patriótico. Seu pai, um forte defensor da invasão da Ucrânia, é amplamente considerado o alvo pretendido.

Mick Mulroy, ex-agente da CIA e funcionário do Pentágono, disse esperar que a Rússia mire alvos em Kiev, potencialmente usando o assassinato de Daria Dugina para justificar os ataques.

Dugin se manifestou na última terça-feira, pedindo por “mais do que vingança” pela morte da filha, ele exigiu pela vitória russa sobre a Ucrânia. “Sua morte só poderia ser justificada pela maior conquista – pela vitória”, disse ele. “Ela viveu em nome da vitória e morreu em nome dela, em nome da nossa vitória russa”. O memorial foi marcado por gritos pedindo vingança.

O próprio presidente Putin enviou uma carta de condolências a Dugin, na qual elogiou Dugina como uma “verdadeira patriota russa”.

O chefe da diplomacia russa, Serguei Lavrov, afirmou durante o funeral que não haverá nenhuma piedade para os assassinos de Dugina. “Foi um crime bárbaro para o qual não pode haver perdão. Não pode haver piedade para os organizadores, os patrocinadores e os executores”, disse Lavrov em uma entrevista coletiva.

Ataques em Zaporizhzhia

Enquanto isso, o Conselho de Segurança da ONU realizará uma reunião de emergência na tarde desta terça-feira a pedido da Rússia para discutir a situação na usina nuclear de Zaporizhzhia, no sul da Ucrânia, onde os combates nas proximidades aumentaram o risco de um acidente nuclear.

A Rússia e a Ucrânia culparam-se mutuamente por ataques em Zaporizhzhia, a maior usina nuclear da Europa, e nos arredores, incluindo bombardeios recentes que caíram perigosamente perto dos reatores. Os militares russos assumiram o controle do local em março, mas técnicos ucranianos ainda operam a instalação.

Os combates em torno da usina nuclear aparecem como um dos riscos mais graves no conflito neste momento. As hostilidades no sul estão se intensificando à medida que a Rússia pretende fortalecer suas posições defensivas em terras que conquistou, e a Ucrânia tenta reunir uma contraofensiva.

António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, disse que a situação em torno da instalação de Zaporizhzhia é “crítica” e alertou para um acidente nuclear catastrófico se a central e a área circundante não forem desmilitarizadas uma opção que Moscou descarta.

A agência nuclear da ONU, a Agência Internacional de Energia Atômica, solicita acesso seguro para seus inspetores desde pelo menos junho. Ainda não está claro quando ou se a Rússia ou a Ucrânia concederiam acesso.

Em seu discurso durante a noite, o presidente Zelenski acusou a Rússia de “brincar” com órgãos internacionais e atacou Moscou por ter “a audácia de convocar o Conselho de Segurança da ONU para discutir suas próprias provocações”.

A Rússia deve na terça-feira basear seu argumento em uma carta que sua missão às Nações Unidas circulou entre os membros do conselho na semana passada. Na carta, a Rússia alegou sem provas que a Ucrânia estava atacando a fábrica de Zaporizhzhia e que os Estados Unidos e a Ucrânia estavam planejando causar um pequeno acidente pelo qual culpariam a Rússia.

A Rússia fez alegações semelhantes ao Conselho de Segurança sobre ataques químicos e biológicos. Os Estados Unidos e a Ucrânia negaram essas alegações como infundadas.

A carta diz que desde 18 de julho as forças armadas ucranianas bombardearam sistematicamente a usina nuclear usando lançadores de foguetes e danificaram o sistema de apoio auxiliar no local e o suporte de vida, de acordo com uma cópia do documento postado na conta do Twitter da missão da Rússia para as Nações Unidas.

A reunião ocorre um dia antes de uma sessão agendada solicitada pelos Estados Unidos e membros europeus para marcar seis meses desde que a Rússia começou sua invasão. Guterres deve informar o conselho na quarta-feira sobre sua recente viagem à Ucrânia. E funcionários da ONU e alguns diplomatas devem condenar a invasão da Rússia e a catástrofe humanitária em curso.

Estadão Conteúdo