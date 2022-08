Ucrânia reconecta usina nuclear em meio à pressão para inspeção da ONU

Macron está entre os líderes ocidentais que pressionam por uma inspeção imediata da usina pela Agência Internacional de Energia Atômica

Trabalhadores ucranianos da maior usina nuclear da Europa reconectaram um de seus reatores à rede nesta sexta-feira, 26. Isto ocorreu após semanas de conflito com a Rússia e que aumentou as preocupações de um acidente nuclear.

Autoridades em Kiev e Moscou trocaram acusações pela interrupção de quinta-feira na usina nuclear de Zaporizhzhia, que desligou a sua instalação de 37 anos da rede elétrica da Ucrânia pela primeira vez. E ameaçou deixar grande parte do sul do país sem eletricidade.

Em um comunicado divulgado nesta sexta, o regulador de energia atômica da Ucrânia, Energoatom, disse que uma das unidades de energia foi interrompida na quinta-feira e reconectada à rede.

A usina com capacidade de geração de 6,7 gigawatts, que produzia um quinto da eletricidade da Ucrânia antes da guerra, estava recebendo energia por meio de uma linha reparada do sistema de energia ucraniano. Isto aumentou a ansiedade global sobre o destino da primeira usina nuclear a ser ocupada durante um conflito.

O presidente francês, Emmanuel Macron, alertou nesta sexta-feira contra o uso de instalações nucleares civis como instrumento de guerra na Ucrânia, durante uma visita à Argélia. “A guerra, em qualquer caso, não deve minar a segurança nuclear do país, da região e de todos nós”, disse ele. “A energia nuclear civil deve ser totalmente protegida.”

Macron está entre os líderes ocidentais que pressionam por uma inspeção imediata da usina pela Agência Internacional de Energia Atômica.

Ele se encontrou com o diretor-geral do regulador, Rafael Grossi, em Paris na quinta-feira para discutir quando e como uma inspeção poderia ocorrer. Grossi disse que uma visita era “iminente” após a diplomacia do ônibus espacial entre Istambul, Paris e Viena para se encontrar com autoridades russas e ucranianas.

Estadão Conteúdo