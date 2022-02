Ucrânia posta charge de Putin acariciado por Hitler

No desenho publicado, o líder nazista afaga Putin, representado como uma criança

Em sua conta no Twitter, a Ucrânia publicou uma charge do presidente russo, Vladimir Putin sendo acariciado por Adolf Hitler. No desenho publicado, o líder nazista afaga Putin, representado como uma criança.

Pelo menos 40 soldados e uma dúzia de civis foram mortos nesta quinta-feira (24) nas primeiras horas da invasão russa da Ucrânia, anunciou à imprensa um assessor do presidente ucraniano Volodimir Zelensky.

“Sei que mais de 40 soldados ucranianos foram mortos e várias dezenas estão feridos e fala-se de uma dúzia de civis mortos” em todo o país, declarou Oleksiy Arestovych. Essas perdas foram causadas por ataques aéreos e de mísseis na manhã desta quinta, explicou.

Relações diplomáticas

Em pronunciamento à nação, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenski, anunciou o rompimento das relações diplomáticas com Moscou, no primeiro dia da invasão de seu país pelas Forças Armadas russas.

“Rompemos os laços diplomáticos com a Rússia”, declarou, embora as relações tenham continuado mesmo depois que a Rússia anexou a Crimeia em 2014.

Apesar da deterioração da segurança e da situação política nos últimos oito anos, mais de três milhões de ucranianos vivem na Rússia, motivo pelo qual a continuidade dos serviços consulares foi então considerada uma prioridade.

Na quarta-feira (23), a Rússia começou a retirada dos diplomatas de suas embaixadas e consulados na Ucrânia.

Após semanas de ameaças, a Rússia lançou uma invasão da Ucrânia nesta quinta, com ataques aéreos em todo país, incluindo a capital Kiev, e a entrada de forças terrestres pelo norte, leste e sul.

Com informações da Agence France-Presse