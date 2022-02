Ucrânia pediu ao FMI ajuda financeira de emergência

“Estamos explorando todas as opções de apoio financeiro adicional”, inclusive por meio do programa de ajuda de US$ 2,2 bilhões

A Ucrânia pediu ajuda financeira de emergência ao Fundo Monetário Internacional (FMI), revelou a diretora-geral da instituição, Kristalina Georgieva, em comunicado nesta sexta-feira (25), ao final de uma reunião com o conselho de administração. “Estamos explorando todas as opções de apoio financeiro adicional”, inclusive por meio do programa de ajuda de US$ 2,2 bilhões que deve ser implementado até junho, e “as autoridades também solicitaram financiamento de emergência do FMI”, explicou Georgieva. © Agence France-Presse