Ucrânia exige um calendário “claro” para aderir à Otan

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, pediu neste sábado(19) um cronograma “claro e viável” para a adesão de seu país à Otan em meio a temores de uma invasão russa.

Os países ocidentais devem “apoiar a Ucrânia e suas capacidades de defesa” e estabelecer “um cronograma claro e viável” para sua adesão à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), disse Zelensky na Conferência de Segurança em Munique.

A Ucrânia é “o escudo da Europa” contra o exército russo, disse ele.

“Agradecemos qualquer ajuda, mas todos devem entender que não são contribuições de caridade que a Ucrânia pede. É sua contribuição para a segurança da Europa e do mundo, onde a Ucrânia tem sido o escudo por oito anos”, acrescentou, referindo-se ao conflito com os separatistas pró-russos no leste e a anexação da Crimeia pela Rússia em 2014.

