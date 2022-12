Ucrânia: ataque atinge Kherson e deixa sete mortos e 58 feridos

O vice-chefe do gabinete presidencial, Kyrylo Tymoshenko, disse que sete pessoas morreram no bombardeio de Kherson neste sábado e 58 ficaram feridas

No dia que marca 10 meses desde o início da invasão russa à Ucrânia, projéteis russos atingiram a cidade de Kherson, no sul da Ucrânia, matando sete pessoas e ferindo outras 58 na cidade que as forças de Moscou foram forçadas a abandonar no mês passado.

O presidente ucraniano Volodimir Zelenskyi, que acabou de voltar de viagem a Washington, EUA, postou fotos dos destroços em suas contas nas redes sociais. Ele observou que a destruição ocorreu quando os ucranianos começavam as celebrações de Natal que, para muitos cristãos ortodoxos, culminarão na tradicional celebração de 7 de janeiro.

“Este não é um conteúdo sensível – é a vida real de Kherson”, tuitou Zelenski. As imagens mostraram carros em chamas, corpos na rua e vidros de prédios estourados.

O vice-chefe do gabinete presidencial, Kyrylo Tymoshenko, disse que sete pessoas morreram no bombardeio de Kherson neste sábado e 58 ficaram feridas, pelo menos 16 delas gravemente.

A Ucrânia tem enfrentado um violento ataque de artilharia russa, mísseis, bombardeios e ataques de drones desde o início de outubro, muitos deles visando a infraestrutura de energia em uma tentativa de cortar os serviços de eletricidade e o aquecimento à medida que o inverno avança. O bombardeio tem sido especialmente intenso em Kherson desde que as forças russas se retiraram e o exército ucraniano recuperou a cidade em novembro.

Estadão conteúdo