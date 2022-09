Tufão Nanmadol deixa um morto e vários feridos

Mais de 240.000 imóveis em Kyushu e na região vizinha de Chugoku continuam sem energia elétrica e centenas de voos foram cancelados

Os níveis de alerta no Japão pela passagem do tufão Nanmadol foram reduzidos nesta segunda-feira (19), após os temporais que deixaram um morto e dezenas de feridos.

O tufão perdeu força depois de tocar o solo no domingo à noite, perto da cidade de Kagoshima, na região de Kyushu (sudoeste do país), mas derrubou árvores, quebrou janelas e deixou os rios sob risco de cheia.

Quase seis milhões de pessoas permanecem afetadas por um alerta de evacuação. As autoridades pediram aos moradores que tenham cuidado, em particular nas áreas onde os rios podem registrar novas cheias.

“Mesmo uma pequena quantidade adicional de chuva pode provocar um aumento no nível da água, então por favor permaneçam atentos às inundações e aos deslizamentos”, disse Yoshiyuki Toyoguchi, do ministério da Terra e Infraestrutura.

A prefeitura de Miyazaki confirmou à AFP a morte de um homem de 60 anos na cidade de Miyakonojo. A vítima foi encontrada em um carro alagado em uma área agrícola.

E na região de Fukuoka (sudoeste), as autoridades anunciaram uma investigação para determinar se outro óbito está relacionado com as chuvas.

O primeiro-ministro Fumio Kishida, que deveria viajar nesta segunda-feira para participar na Assembleia Geral da ONU, adiou o voo em um dia para visitar a região atingida pelo tufão.

Autoridades da Agência Meteorológica do Japão (JMA) advertiram que em Miyazaki, onde algumas áreas registraram em 24 horas o nível de chuva esperado para todo mês de setembro, o nível dos rios era elevado.

Mas os danos parecem relativamente menores do que o esperado para uma tempestade tão intensa, com ventos de até 234 km por hora.

“O tufão praticamente desapareceu e as chuvas e ventos estão em queda agora”, afirmou uma fonte da gestão de crise da cidade de Saito.

Mas ele acrescentou que algumas áreas continuam sem energia elétrica.

Os “alertas especiais” para os municípios de Kagoshima e Miyazako foram reduzidos.

Ao mesmo tempo, os alertas de evacuação de diferentes níveis prosseguem para 9,6 milhões de pessoas no último dia de um fim de semana prolongado no Japão.

Os alertas não obrigam os moradores a abandonar suas casas e as autoridade enfrentam dificuldades em alguns casos para convencer os residentes.

Mais de 240.000 imóveis em Kyushu e na região vizinha de Chugoku continuam sem energia elétrica e centenas de voos foram cancelados nesta segunda-feira, assim como várias linhas ferroviárias.

