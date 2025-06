Trump volta a atacar Powell e cobra corte de 1 ponto porcentual nos juros nos EUA pelo Fed

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a chamar o presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, de “Atrasado Demais”, em publicações na Truth Social nesta sexta-feira, 6. Sem citar explicitamente o nome de Powell, o republicano o chamou de “desastre” e disse que, “apesar dele, nosso país está indo muito bem”.

“Corta um ponto porcentual inteiro – combustível de foguete!”, instou o presidente norte-americano, referindo-se aos juros dos Estados Unidos.

Os comentários surgem após o relatório de empregos de maio (payroll) mostrar criação de vagas acima do esperado. “Se o ‘Atrasado Demais’ do Fed cortasse, reduziríamos significativamente as taxas de juros, tanto de curto quanto de longo prazo, sobre a dívida que está vencendo”, acrescentou Trump. “Biden optou majoritariamente pelo curto prazo.”

Segundo Trump, “praticamente não há mais inflação, mas, se ela voltar, AUMENTE A “TAXA” PARA CONTRABALANÇAR. Muito simples!!!”. Sem mencionar se ainda estava se referindo ao presidente do Fed, o republicano acrescentou: “Ele está custando uma fortuna ao nosso país. Os custos de endividamento deveriam estar MUITO MAIS BAIXOS!!!”

O presidente norte-americano ainda disse que a Europa já fez “10 cortes de juros, e nós nenhum”, sem mencionar a qual período se referia. O Banco Central Europeu (BCE) cortou, na quinta-feira, suas principais taxas de juros em 25 pontos-base, mas essa foi a oitava redução desde o início do ciclo de relaxamento monetário da instituição, iniciado em junho do ano passado.

Um pouco mais cedo, logo após a divulgação do payroll, Trump comemorou na Truth Social que “a América está em alta!” “Seis meses atrás estava gelada como gelo! A fronteira está fechada, os preços caíram. Os salários subiram!”

