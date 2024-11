Trump vai escolher gestor de fundos Scott Bessent como secretário do Tesouro

(ARQUIVOS) Scott Bessent, chefe do Key Square Group e ex-diretor de investimentos da Soros Fund Management, participa do segundo dia da conferência anual Allen & Company Sun Valley, em 12 de julho de 2017 em Sun Valley, Idaho. O presidente eleito dos EUA, Donald Trump, deve escolher o bilionário gestor de fundos de hedge Scott Bessent como seu secretário do Tesouro, segundo vários meios de comunicação relataram em 22 de novembro de 2024, preenchendo uma função de alto escalão no gabinete para ajudar a executar uma agenda que promete cortes de impostos e tarifas. Bessent, que é diretor executivo do Key Square Group, pediu uma extensão dos cortes de impostos da era Trump, para reafirmar o domínio energético americano e lidar com o déficit orçamentário. (Foto de Drew ANGERER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)