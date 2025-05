Trump promete experiência “sem contratempos” para torcedores durante Copa do Mundo-2026

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (6) que os fãs de futebol de todo o mundo serão bem-vindos durante a Copa do Mundo de 2026, numa tentativa de dissipar preocupações sobre os efeitos de sua política migratória e das medidas de controle de fronteiras durante o torneio.

“Estamos ansiosos para receber os fãs de futebol de todo o mundo”, declarou Trump, que se autoproclamou presidente do grupo de trabalho da Casa Branca para o torneio, durante uma coletiva de imprensa ao lado do presidente da Fifa, Gianni Infantino.

“Todas as partes do governo dos Estados Unidos trabalharão para garantir que esses eventos sejam seguros e bem-sucedidos, e que aqueles que viajarem aos Estados Unidos para assistir à competição tenham uma experiência tranquila em todas as etapas de sua visita.”

As chegadas de viajantes internacionais aos Estados Unidos podem cair 5,1% em 2025, segundo projeções recentes da empresa especializada Tourism Economics.

O Instituto do Fórum Mundial de Turismo advertiu que a combinação das rigorosas políticas migratórias dos Estados Unidos com as crescentes tensões geopolíticas poderia “afetar significativamente” o fluxo de visitantes internacionais ao país.

O vice-presidente JD Vance, também vice-presidente do grupo de trabalho para a Copa do Mundo, afirmou que, embora os visitantes estrangeiros sejam bem-vindos durante o torneio, espera-se que deixem o país após o fim do evento.

“Sei que teremos visitantes, provavelmente de cerca de 100 países. Queremos que venham. Queremos que celebrem. Queremos que assistam ao jogo”, declarou Vance durante a sessão. “Mas, quando o tempo acabar, terão que voltar para casa.”

– Confiança na administração Trump –

Infantino, por sua vez, afirmou que a Fifa tem “plena e total confiança” na administração Trump para colaborar na realização de um torneio bem-sucedido.

“O mundo inteiro estará focado nos Estados Unidos da América, e os Estados Unidos dão boas-vindas ao mundo”, declarou Infantino na reunião. “Todos que quiserem vir aqui para se divertir, aproveitar, celebrar o futebol, poderão fazê-lo.”

A secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, destacou que as autoridades americanas estão utilizando o Mundial de Clubes da Fifa, que será disputado no próximo mês, como um campo de testes para a Copa do Mundo de 2026, e afirmou que o país espera receber cerca de dois milhões de visitantes estrangeiros durante o torneio.

“Já estamos processando esses documentos de viagem e solicitações de visto… isso será, obviamente, um precursor do que poderemos fazer no próximo ano também para a Copa do Mundo”, disse Noem. “Tudo está sendo facilitado.”

Trump, por sua vez, mostrou-se confiante de que poderá colaborar de forma próxima com Canadá e México, apesar das tensas disputas comerciais com ambos os países.

“Também não vejo tensão”, afirmou Trump, pouco depois de se reunir com o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney. “Nos damos muito bem com os dois.”

