Trump prevê grandes cortes em agência que financia infraestruturas na África

Fundada em 2004 durante o governo do presidente George W. Bush, e beneficiária de um apoio bipartidário longevo, a MCC firmou contratos para investimentos dos Estados Unidos em países em desenvolvimento que cumprem com padrões de democracia, abertura econômica e boa governança.

Desde então, a MCC investiu US$ 17 bilhões (R$ 96,6 bilhões, na cotação atual) em diversos projetos proeminentes em andamento.

Em Zâmbia, por exemplo, a MCC assinou um acordo em outubro de meio bilhão de dólares (R$ 2,88 bilhões, em cotação da época) para desenvolver rodovias e projetos de irrigação, além de impulsionar a eletricidade.

No Senegal, a MCC está implementando uma iniciativa de US$ 600 milhões (R$ 3,4 bilhões, na cotação atual) – que inclui US$ 50 milhões (R$ 284 milhões) do governo senegalês – para ampliar a rede elétrica em áreas rurais.

Segundo a página da MCC na internet, no passado a organização também enviou recursos para El Salvador, Guatemala, Nicarágua, Honduras, Paraguai e Peru.

O memorando indicou que a revisão não está completa e que não está claro se os Estados Unidos vão cumprir os contratos prometidos.

O investimento em infraestruturas em países em desenvolvimento é considerado uma área de influência para as potências mundiais.

A China, adversária dos Estados Unidos, está muito envolvida nisto, sobretudo na África.

