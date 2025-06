Trump pressiona Congresso para que aprove megaprojeto de lei orçamentária

O presidente dos EUA, Donald Trump, ajusta o boné ao sair do Air Force One, que pousou da Base Conjunta Andrews, Maryland, no aeroporto Schiphol, em Amsterdã, para participar da cúpula da OTAN em Haia, em 24 de junho de 2025. Os líderes da OTAN realizarão uma cúpula de dois dias nos dias 24 e 25 de junho em Haia. (Foto de Brendan SMIALOWSKI / AFP)