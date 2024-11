Trump indica mais um nome da Fox News ao governo, agora para Transportes

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, selecionou mais um apresentador da emissora conservadora Fox News para fazer parte do primeiro escalão de seu governo.

Após escolher o apresentador do programa Fox and Friends e ex-militar Pete Hegseth para o Departamento da Defesa, Trump anunciou nesta segunda-feira (18) o nome de Sean Duffy, ex-deputado e hoje no canal Fox Business, para o Departamento dos Transportes.

Se for aprovado no cargo pelo Senado americano, Duffy comandará um orçamento de US$ 110 bilhões, ou cerca de R$ 630 bilhões. O Departamento de Transportes é responsável por obras de infraestrutura aérea, viária e ferroviária, além de regular o setor a nível federal.

Durante a campanha, Trump prometeu acabar com as regras criadas pelo governo Joe Biden que limitavam as emissões de poluentes de veículos. Essas medidas tinham o objetivo de reduzir as emissões pela metade e de incentivar a produção de carros elétricos.

Além do orçamento de US$ 110 bilhões, Duffy terá a seu dispor, se aprovado, recursos da lei de infraestrutura aprovada por Biden que ainda não foram gastos. Essa legislação aprovou um pacote de US$ 1 trilhão para modernizar os transportes nos EUA.

Ao anunciar a escolha de Duffy, Trump disse em nota que o ex-deputado “é um servidor público muito admirado” com a experiência necessária para liderar o Departamento dos Transportes. “Sean vai usar sua experiência e contatos que adquiriu no Congresso para reconstruir a infraestrutura do nosso país e abrir caminho para uma era de ouro do transporte”.