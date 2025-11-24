Trump fala em ‘grande acordo’ com China para agricultura após ‘conversa muito boa’ com Xi

FOLHAPRESS

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que teve uma ligação telefônica “muito boa” com o líder da China, Xi Jinping, nesta segunda-feira (24), durante a qual os líderes discutiram a guerra na Ucrânia, o tráfico de fentanil e um acordo para os agricultores.



“Fizemos um bom e muito importante acordo para nossos Grandes Agricultores -e ele só vai melhorar. Nosso relacionamento com a China é extremamente forte!”, postou Trump em sua rede social Truth Social.



Trump também disse que havia aceitado o convite de Xi para visitar a China em abril e que Xi visitaria os EUA mais à frente no ano.



A secretária de Agricultura dos EUA, Brooke Rollins, afirmou que o acordo para os agricultores pode ser anunciado em duas semanas e disse também que haverá um anúncio sobre compras de soja pela China, mas ela não deu maiores detalhes.



“Teremos um anúncio provavelmente na próxima semana ou em duas sobre como isso vai ser”, afirmou Rollins em entrevista à emissora de televisão CNBC.



A administração de Donald Trump tem afirmado há meses que iria definir um pacote de ajuda para agricultores afetados por preços baixos de safras e disputas comerciais, mas ainda não emitiu nenhum plano ou valor para a ajuda.



Os agricultores americanos perderam bilhões em vendas de soja este ano, já que o principal comprador, a China, voltou-se para o Brasil e a Argentina em meio a tensas negociações comerciais com Washington.



Em outubro, após Trump se encontrar com Xi Jinping na Coreia do Sul, a China concordou em comprar 12 milhões de toneladas métricas de soja americana até janeiro, segundo a administração Trump. A China comprou quase 1,6 milhão de toneladas métricas de soja ao longo de três dias na semana passada, seu maior total semanal em dois anos, impulsionando os preços das safras.



Questionada sobre os compromissos da China para comprar soja dos EUA, Rollins evitou dar maiores informações. “Ainda temos um caminho significativo a percorrer”, disse a secretária, que está confiante de que a China honrará seus compromissos de compra.



“Todos os sinais indicam que o compromisso deles permanece verdadeiro de que realmente comprarão, ou farão o pedido de 12 milhões de toneladas métricas”, comentou.



A embaixada chinesa não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.