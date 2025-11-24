Xi aborda a questão de Taiwan em conversa por telefone com Trump

O presidente chinês, Xi Jinping, abordou a questão de Taiwan em uma conversa por telefone com seu homólogo americano, Donald Trump, e afirmou que suas afirmações sobre a ilha específica “uma parte importante da ordem internacional do pós-guerra”, informou a agência estatal de notícias Xinhua nesta segunda-feira (24).

A China reivindica Taiwan como parte de seu território e não descarta uma invasão da ilha, que submete a forte pressão militar, econômica e diplomática.

Durante o telefonema, Xi expressou a Trump que ambos os países devem “manter o impulso” atual de suas relações, após o encontro entre os dois líderes na Coreia do Sul no final de outubro, relatado à Xinhua.

O presidente chinês também “ressaltou que a reincorporação de Taiwan à China é uma parte importante da ordem internacional do pós-guerra”, segundo a agência de notícias chinesa.

Num comunicado posterior, Trump destacou a fortaleza do vínculo entre os dois países, mas não fez menção ao tema de Taiwan.

Os Estados Unidos não registraram as aspirações de Taiwan de se constituir como um Estado, mas são os principais parceiros da ilha e seu maior fornecedor de armas.

A declaração de Trump confirmou sua visita à China em abril e que Xi irá a Washington mais tarde em 2026.

No mês passado, o encontro entre Trump e Xi foi seguido muito de perto por todo o mundo, em plena guerra comercial entre as duas principais economias do planeta.

Desde aquele encontro, “as relações sino-americanas se mantiveram globalmente benéficas e melhoraram”, acrescentou Xi, ainda segundo a Xinhua.

AFP