Trump diz que Bruce Springsteen é um ‘babaca’ e ‘burro como uma pedra’

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, insultou Bruce Springsteen nesta sexta-feira (16), dizendo que o artista é um “babaca detestável” com rosto enrugado como uma “uva passa” e “burro como uma pedra”, depois que o lendário músico o criticou.

No início de sua nova turnê “Land of Hope and Dreams” pela Europa, o veterano roqueiro disse que os Estados Unidos são governados por uma “administração corrupta, incompetente e traidora”.

Trump respondeu a ele em sua plataforma Truth Social. Springsteen “é superestimado”, afirmou o magnata republicano.

“Nunca gostei dele, nunca gostei de sua música nem de sua política de esquerda radical e, mais importante, ele não é um cara talentoso. Apenas um babaca prepotente e detestável”, escreveu o presidente de 78 anos.

Para Trump, o guitarrista de 75 anos é “burro como uma pedra”. “Este roqueiro seco como uma uva passa (sua pele está toda atrofiada!) deveria MANTER A BOCA FECHADA até que volte ao país; isso é ‘o normal’. Então veremos como ele se sai!”, escreveu.

Springsteen tem sido muito crítico de Trump e fez campanha pela reeleição do ex-presidente democrata Joe Biden, que por fim desistiu no ano passado e apoiou sua então vice-presidente Kamala Harris.

O músico, que vendeu mais de 150 milhões de discos, é amigo do ex-presidente democrata Barack Obama e cantou em um comício de Kamala Harris dias antes de ela perder as eleições de novembro do ano passado para Trump.

“Minha casa, os Estados Unidos que amo, os Estados Unidos sobre os quais escrevi e que têm sido um farol de esperança e liberdade por 250 anos” estão em perigo, disse Springsteen aos fãs em um show na cidade britânica de Manchester.

Trump também atacou a cantora pop Taylor Swift, que apoiou Kamala Harris nas últimas eleições. “Alguém percebeu que, desde que disse ‘ODEIO A TAYLOR SWIFT’, ela não é mais ‘GOSTOSA’?”, escreveu em outro post, sem contexto.

O republicano parece referir-se a uma mensagem de setembro do ano passado. “ODEIO A TAYLOR SWIFT!”, escreveu então em suas redes.

A cantora de 35 anos é a artista mais rica da indústria musical em todo o mundo, com uma fortuna pessoal estimada em 1,6 bilhão de dólares (9,1 bilhões de reais), além de ter ganhado 14 prêmios Grammy e 30 prêmios MTV Video Music.

