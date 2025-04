JULIA CHAIB

WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na quarta-feira (23) que tem “muitos encontros previstos” com líderes de países em Roma, no sábado (26), onde estará para o funeral do papa Francisco.

“Muitos líderes pediram encontros, o que mostra que temos bons produtos”, disse, enquanto comentava sobre negociações acerca do tarifaço que impôs a todos os países.

O enterro do pontífice contará com a presença de uma série de chefes de Estado.