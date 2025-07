Trump ameaça prender candidato socialista se rival cumprir promessa de barrar agentes de imigração em NY

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou prender o candidato democrata à Prefeitura de Nova York, Zohran Mamdani, que afirmou que não irá permitir operações do ICE, o serviço de imigração federal, na cidade caso seja eleito.

Mamdani, 33, é muçulmano e representante da ala mais à esquerda do Partido Democrata e diz ser socialista. Ele venceu as primárias do seu partido e vai disputar a cadeira da cidade mais populosa do país, que tradicionalmente elege mais democratas que republicanos.

Perguntado durante entrevista coletiva a respeito de Mamdani, que prometeu impedir as operações de migração na cidade, Trump disse que iria vigiá-lo. “[Se Mamdani impedir as operações do ICE], nós teremos que prendê-lo. Nós não precisamos de um comunista neste país, mas se temos um, eu vou ter que vigiá-lo cuidadosamente, em nome da nação”, afirmou o presidente.

Trump já havia prometido cortar recursos à cidade caso Mamdani seja eleito e, nas palavras do republicano, não se comporte.

Em entrevista à NBC no domingo (29), Mamdani negou ser comunista e acusou Trump de tentar desviar o foco. “Estou lutando pelas mesmas pessoas trabalhadoras que ele prometeu defender -e que depois traiu”, disse ele sobre o republicano.

Deputado estadual com visões progressistas, Mamdani balançou o establishment do Partido Democrata ao desbancar o seu principal concorrente, o ex-governador do estado Andrew Cuomo, nas primárias com uma diferença de mais de 10 pontos (56% a 44%).

Cuomo era apoiado por nomes tradicionais da legenda, como o ex-presidente Bill Clinton e o ex-prefeito da cidade, Michael Bloomberg. Já Mamdani tem o apoio de nomes como o senador Bernie Sanders e a deputada Alexandria Ocasio-Cortez.

As pautas defendidas por Mamdani incluem ônibus gratuitos por toda a cidade, uma rede de supermercados públicos geridos pela prefeitura para baratear preços, o congelamento de aluguéis e aumento de impostos sobre os mais ricos.

Mamdani, nascido em Uganda e naturalizado americano (seu pai é ugandense e sua mãe, indiana), defende o reforço das leis nova iorquinas que fazem do local uma cidade-santuário, definição informal de jurisdições que incluem em suas leis barreiras para a atuação de operações de imigração e facilidades para imigrantes.

“O ICE sob Trump adotou uma política de culpado até que se prove inocente com imigrantes nova iorquinos, sumindo com nova iorquinos de suas casas sem uma acusação. Nossa cidade deveria lutar pela libertação deles e defender a Primeira Emenda da Constituição e o devido processo legal”, disse Mamdani ao jornal The New York Times, em abril.