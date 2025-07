Índia: explosão em fábrica farmacêutica deixa dezenas de mortos e feridos

O número de mortos na grande explosão e incêndio da última segunda-feira, 30, em uma fábrica farmacêutica no estado de Telangana, no sul da Índia, subiu para pelo menos 36, enquanto cerca de três dezenas ficaram feridos, informaram as autoridades nesta terça-feira, 1º.

O corpo de bombeiros recuperou os corpos carbonizados de 34 trabalhadores no local do acidente em uma área industrial a cerca de 50 quilômetros da capital do estado, Hyderabad, disse o diretor do corpo de bombeiros do estado, G.V. Narayana Rao, à Associated Press.

Dois outros trabalhadores sucumbiram às queimaduras e foram declarados mortos no hospital, disse Rao, acrescentando que os destroços da unidade farmacêutica destruída da Sigachi Industries ainda estavam sendo removidos para verificar se havia mais trabalhadores presos.

Quase três dezenas de trabalhadores feridos foram internados em hospitais, disse ele. “Toda a estrutura da fábrica desabou. O fogo foi apagado e esperamos terminar a remoção dos destroços nas próximas horas”, disse Rao.

A Sigachi Industries não divulgou as causas da explosão e do incêndio, mas afirmou que a infraestrutura de produção principal da fábrica foi danificada e que as operações seriam interrompidas por 90 dias. A fábrica produz celulose microcristalina, um composto químico comumente usado na fabricação de medicamentos, informou a empresa.

A explosão e o incêndio subsequente foram relatados na segunda-feira na unidade de secagem por pulverização da fábrica, usada para processar matéria-prima em pó fino para a fabricação de medicamentos, disse Rao.

O Ministro da Saúde do estado, Damodar Raja Narasimha, disse que havia 108 trabalhadores dentro da fábrica no momento da explosão Testemunhas disseram ter ouvido a explosão a alguns quilômetros do local.

“Como os corpos estavam gravemente queimados e mutilados, uma equipe médica especial foi mobilizada para realizar testes de DNA”, disse Narasimha, acrescentando que o governo estadual criou um painel para investigar a causa do incidente.

A Índia abriga algumas das maiores empresas farmacêuticas do mundo, desempenhando um papel fundamental no fornecimento global de medicamentos genéricos e vacinas. A robusta produção e a relação custo-benefício do país o tornaram um polo para gigantes farmacêuticas.

Acidentes industriais, particularmente envolvendo reatores químicos, não são incomuns nessas fábricas, reforçando a necessidade de as autoridades implementarem protocolos de segurança rigorosos e supervisão regulatória em um setor crítico para a saúde pública.

A Sigachi Industries Limited é uma empresa indiana que atua com ingredientes farmacêuticos ativos, intermediários e misturas de vitaminas e minerais, de acordo com o site da empresa. Ela possui cinco unidades fabris na Índia e subsidiárias nos EUA e nos Emirados Árabes Unidos.

Em um comunicado à Bolsa de Valores de Mumbai na segunda-feira, a empresa classificou o incidente como “lamentável” e anunciou que uma avaliação completa do local estava em andamento. A fábrica onde ocorreu o incêndio contribui com pouco mais de um quarto da capacidade anual da empresa.

Estadão Conteúdo