Trump afirma que outros três reféns retidos pelo Hamas morreram em Gaza

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, informou nesta terça-feira (6) que outros três reféns mantidos pelo Hamas na Faixa de Gaza morreram, restando vivos 21.

Durante uma cerimônia na Casa Branca, o mandatário relatou que, durante a recente visita de ex-reféns israelenses, soube que havia 24 reféns vivos, mas “hoje são 21, três morreram”. Ele não deu mais detalhes.

“[Restam] 21 [reféns vivos], além de muitos corpos de falecidos”, comentou Trump durante a posse de seu enviado especial para o Oriente Médio, Steve Witkoff.

“Queremos tentar salvar o maior número possível de reféns”, acrescentou. “É uma situação terrível.”

Em seu balanço mais recente, o Exército de Israel informou que 251 pessoas haviam sido sequestradas em outubro de 2023, das quais 58 ainda estão cativas em Gaza, incluindo 34 que, segundo o exército israelense, estão mortas.

Israel retomou sua ofensiva na Faixa de Gaza em 18 de março, pondo fim a uma trégua de dois meses que permitiu a entrada de ajuda humanitária em Gaza e a libertação de reféns em troca de prisioneiros palestinos detidos pelas autoridades israelenses.

A guerra entre Israel e o Hamas eclodiu após o ataque sem precedentes do movimento islamista no sul de Israel, em 7 de outubro de 2023, que deixou 1.218 mortos, a maioria civis, segundo uma contagem da AFP com base em dados oficiais israelenses.

A ofensiva de Israel causou ao menos 52.567 mortes na Faixa de Gaza, em sua maioria civis, segundo dados do Ministério da Saúde de Gaza, considerados confiáveis pela ONU.

© Agence France-Presse