Texas se prepara para mais chuva em meio a drama de meninas desaparecidas e mortes de 52 em enchentes

GABRIEL BARNABÉ

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

A região do Texas atingida nesta sexta-feira (4) por enchentes, que mataram ao menos 52 pessoas, está sob risco de novas chuvas fortes e alerta de inundações pelo menos até domingo, segundo o Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos.

O número de mortes provocadas pelas inundações no rio Guadalupe incluem ao menos 15 crianças.

Segundo as autoridades, as buscas seguem por pessoas desaparecidas, cujo número é incerto.

O governo do estado acionou socorristas para procurar 27 meninas que estavam em um evento de verão da região. Elas faziam parte de um grupo de quase 750 crianças que participavam do acampamento cristão para meninas Camp Mystic, próximo ao Guadalupe. O governo Trump acionou a Guarda Costeira e a Agência Federal de Resposta a Desastres.

As outras crianças estão fora de perigo, mas ficaram ilhadas nas instalações do acampamento, disse a polícia, porque as estradas estão inacessíveis. O Camp Mystic também ficou sem energia, água e sinal de internet.

Segundo o xerife do condado de Kerr, Larry Lethia, 860 pessoas já foram retiradas de suas residências, incluindo oito feridas, na cidade de San Antonio. O governador do estado, Greg Abbott, afirmou que as equipes seguem trabalhando em busca de mais sobreviventes e pediu orações aos moradores da região.

“Muitas pessoas foram arrastadas para uma catástrofe extraordinária”, afirmou.

O vice-governador, Dan Patrick, alertou que a possibilidade de novas chuvas abrange uma grande área.

“Fizemos tudo para avisá-los de que poderia haver chuvas fortes, mas não sabemos exatamente onde elas vão cair”, disse Patrick.

De acordo com o jornal The New York Times, o Serviço Meteorológico enviou alertas durante a madrugada, mas esse tipo de fenômeno é caracterizado justamente pela velocidade em que o nível de água sobe. Os dois elementos combinados podem ter prejudicado tanto a resposta das autoridades quanto a retirada de pessoas das áreas em maior perigo.

O presidente dos EUA, Donald Trump, escreveu nas redes sociais que o governo federal trabalha com as autoridades estaduais e locais. “Nossa secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, estará lá em breve.

Melania e eu estamos rezando por todas as famílias afetadas por esta terrível tragédia. Nossos bravos socorristas estão no local fazendo o que sabem fazer de melhor”, afirmou, citando a primeira-dama.

O vice-presidente, J. D. Vance, descreveu as mortes como uma “tragédia incompreensível”. “O coração de nossa nação está partido pelas vítimas no Texas e suas famílias”, escreveu em uma declaração nas redes sociais. “Espero que todos os afetados saibam que estão nas orações da minha família e de milhões de americanos”, disse.

Segundo Jason Runyen, do Serviço Nacional de Meteorologia, a tempestade de movimento lento que atingiu o centro do Texas deve trazer mais chuva, com possibilidade de fortes tempestades e mais inundações.

O órgão prevê de 50 a 120 milímetros de chuva na região só neste sábado, e afirma ser possível até 250 mm em bolsões isolados. O serviço afirmou ser difícil determinar exatamente onde a chuva será mais forte, mas disse que a maior chance é a leste de San Antonio e Austin. A área mais afetada na sexta foi a oeste dessas cidades. Desde quinta (3), as regiões de Kerr e Hunt, no rio Guadalupe, receberam ao menos 170 milímetros de chuva, mais que o dobro do esperado para todo o mês. Neste sábado, essa região ainda pode receber mais 50 a 100 mm de chuva, nível muito acima do comum.

Segundo o portal meteorológico US Climate Data, que agrupa dados históricos relacionados às condições do clima, a média histórica para todo o condado de Kerr ronda os 825 milímetros ao ano. Ao levar em conta somente julho, chove em média 71 mm durante todo o mês. Neste final de semana, a previsão do serviço nacional é de que chova algo em torno de 100 mm a 220 mm -ou seja, pode chover até domingo o equivalente ao triplo do esperado para o mês todo. “Será extremamente perigoso”, disse Constantine Pashos, meteorologista do serviço nacional em Austin.

“Em relação ao rio Guadalupe, as águas das enchentes mais extremas recuaram”, disse Allison Santorelli, meteorologista do serviço meteorológico em College Park, no estado de Maryland. “Não está mais em estágios extremos de enchente. E não esperamos impactos adicionais.”

O rio Guadalupe subiu oito metros em 45 minutos, informaram as autoridades locais. Os bombeiros acionaram centenas de voluntários, 14 helicópteros e drones para procurar por pessoas ilhadas e resgatar as crianças do Camp Mystic.

Dados da Organização Meteorológica Mundial (OMM), agência da ONU para questões do clima, indicam que eventos climáticos extremos como secas, enchentes, deslizamentos de terra, tempestades e incêndios mais do que triplicaram ao longo dos últimos 50 anos em consequência do aquecimento global.

Outro órgão ligado à ONU, o IPCC (Painel Intergovernamental para a Mudança Climática), já afirmou em relatório que hoje é inequívoco que parte dessas mudanças foi causada pela ação humana.