Veja imagens do terremoto que deixou centenas de mortos na Turquia e na Síria

Por questões de segurança, o gás foi cortado em toda a região, já que tremores secundários poderiam gerar explosões

Nesta segunda-feira (6), um terremoto de magnitude 7,8 atingiu o sul da Turquia e o norte da Síria, causando o desabamento de mais de mil prédios. O primeiro balanço mostrava ao menos 600 mortes, mas as últimas informações já eram de 912 vítimas e 5.385 feridos.

Cerca de 2.818 prédios desabaram com o tremor, então esse número pode ser ainda maior. Na Síria, o terremoto atingiu a segunda maior cidade do país, Aleppo. Mas também foram encontradas vítimas em Hama, em Latarquia e em Tartus.

O tremor foi sentido às 4h17 da manhã no horário (22h17 em Brasília), e ocorreu a uma profundidade de 17,9 quilômetros. O epicentro foi localizado no distrito de Pazarcikm no sudeste da Turquia, a cerca de 60 quilômetros da fronteira com a Síria. O movimento também foi sentido no Líbano e no Chipre.

Por questões de segurança, o gás foi cortado em toda a região, já que tremores secundários poderiam gerar explosões. Este é o maior terremoto na Turquia desde 17 de agosto de 1999, que causou 17 mil mortes.

Aliado da Turquia, o Azerbaijão anunciou o envio imediato de 370 socorristas. Estados Unidos, União Europeia, França, Itália, Alemanha e Israel também informaram o envio de equipes de emergência.

Fotos: AFP