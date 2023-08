Taxa de suicídio entre mulheres afegãs aumenta sob regime do Talibã

A ascensão ao poder do Talibã, completa dois anos nessa terça-feira, dia 15

No Afeganistão, uma mulher comete suicídio por dia, segundo relatórios da ONU. Enquanto as mulheres afegãs já vinham lutando há anos por uma maior igualdade de direitos, a situação agravou-se significativamente com a ascensão ao poder do Talibã, que completa dois anos nessa terça-feira, dia 15.

Apesar de estatísticas globais apontarem que os suicídios são duas vezes mais frequentes entre homens do que entre mulheres, de acordo com dados da OMS, o Afeganistão apresenta uma realidade bastante divergente: aproximadamente 80% das vítimas de suicídio no país são mulheres.

Uma análise conduzida e publicada em outubro de 2022 na revista científica “The Lancet” oferece uma compreensão mais profunda dessa questão. Conclui-se que a mortalidade por suicídio já estava em níveis alarmantes antes da tomada de poder pelo Talibã. No entanto, os números dispararam após o grupo extremista assumir o controle em 2021, com um impacto particularmente grave nas mulheres.

Os autores do artigo destacaram os fatores que desempenham um papel crucial nessa disparidade alarmante. Entre eles, encontram-se a violência dirigida às mulheres, casamentos forçados, uma falta geral de conscientização sobre os direitos das mulheres, as consequências devastadoras da guerra, algumas práticas culturais arraigadas e a triste realidade da violência intrafamiliar.