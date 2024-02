Taiwan detecta supostos balões espiões durante Ano-Novo chinês

Tensões entre Taipé e Pequim aumentaram desde eleição de presidente taiwanês visto como separatista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Oito balões chineses foram detectados cruzando o estreito de Taiwan nas últimas 24 horas, e cinco deles sobrevoaram a ilha, informou o Ministério da Defesa taiwanês neste domingo (11).

Segundo a pasta, os balões foram detectados no sábado (10), primeiro dia do feriado do Ano-Novo Lunar. Celebrado tanto pela China como por Taiwan, trata-se do festival mais importante no mundo de língua chinesa.

Outros oito balões haviam sido identificados na sexta-feira (9), o maior número desde dezembro, quando o ministério começou a divulgar regularmente informações sobre esses dispositivos.

Taiwan tem reclamado há meses sobre os balões, afirmando que representam uma ameaça à segurança da aviação e uma tentativa de guerra psicológica. A China considera Taiwan parte do seu território e não descarta o uso da força para recuperar o controle da ilha.

Pequim intensificou a pressão militar nos últimos anos, enviando caças e navios de guerra para a ilha quase diariamente, e cada vez mais balões sobrevoam o território taiwanês.

No mês passado, o governo chinês rechaçou as repetidas reclamações de Taiwan sobre os balões, afirmando que eles são usados para fins meteorológicos e que não deve haver exageros por motivos políticos. Em janeiro, Taiwan elegeu o vice-presidente Lai Ching-te como seu próximo presidente, um homem que a China descreve como um separatista perigoso.

O sábado (10) marcou o início do Ano-Novo Lunar, e mais de um bilhão de pessoas em países ao redor do mundo estão se despedindo do ano do coelho e dando as boas-vindas ao ano do dragão. O Ano-Novo Lunar é celebrado em partes da Ásia -especialmente na China, Coreia do Sul e Vietnã– mas também é comemorado por comunidades de expatriados ao redor do mundo.

Fogos de artifício, música, feiras, lanternas e danças são registrados nas ruas de vários países asiáticos, enquanto a população dá início às celebrações que geralmente duram cerca de 15 dias.