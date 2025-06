Suprema Corte dos EUA indefere ação do México contra fabricantes de armas

A Suprema Corte dos Estados Unidos indeferiu, nesta quinta-feira (5), uma ação do governo mexicano, que acusa fabricantes de armas americanos de terem contribuído para a violência dos cartéis do narcotráfico no México.

Em decisão unânime, a mais alta corte dos Estados Unidos declarou que uma legislação federal, a Lei de Proteção do Comércio Legal de Armas (PLCAA), exime de responsabilidade os fabricantes de armas.

O caso remonta a 2021. O México, sob pressão crescente do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para frear o narcotráfico, acusou os fabricantes de armas de cumplicidade na venda ilegal de armas porque, em sua opinião, estão a par de que alguns de seus produtos são vendidos ilegalmente para cartéis do tráfico.

Apesar de o país latino-americano controlar a venda de armas de fogo a ponto de ser praticamente impossível obtê-las legalmente, entre 70% e 90% das armas recuperadas em cenas de crime vêm dos Estados Unidos.

Segundo dados oficiais, a violência relacionada ao tráfico de drogas causou a morte de mais de 480.000 pessoas no México desde que o governo enviou o exército para combatê-la em 2006.

Um juiz federal rejeitou o caso em 2022, concluindo que a Lei de Apelações de Armas de Fogo (PLCAA), aprovada pelo Congresso em 2005, protege os fabricantes de armas, mas um tribunal de apelações o retomou, argumentando que há uma exceção à lei.

O fabricante de armas Smith & Wesson e a distribuidora de armas Interstate Arms entraram com uma petição de amparo na Suprema Corte, de maioria conservadora, que decidiu a seu favor.

“A ação do México não alega de forma plausível que os fabricantes demandados tenham ajudado e instigado a venda ilegal de armas por parte dos traficantes de armas aos traficantes mexicanos”, afirmou a magistrada Elena Kagan.

Durante os debates, Catherine Stetson, representante do governo mexicano, afirmou à Suprema Corte que 600 mil armas americanas são traficadas ilegalmente para o México a cada ano e que algumas empresas estão até mesmo “projetando certas armas” para “o mercado mexicano”, com nomes em espanhol como “El Jefe”.

O governo mexicano tem outra frente aberta, com um segundo processo em um tribunal no Arizona, estado que, juntamente com o Texas, é uma das principais rotas de contrabando de armas para o México. Acusa cinco empresas de negligência, perturbação da ordem pública e enriquecimento ilícito.

“Há dois julgamentos. Veremos o resultado e informaremos”, declarou a presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, em sua coletiva de imprensa diária.

De qualquer forma, a decisão da Suprema Corte estabelece um precedente legal.

A decisão do tribunal ocorre em meio a tensões comerciais entre os Estados Unidos e o México, país que Trump acusa de não fazer o suficiente para conter o tráfico de fentanil.

