Suécia quer proteção da Otan enquanto pedido de entrada é analisado

A proteção pode ser com mais patrulhas aéreas e presença naval nas águas em torno do país, alvo frequente de atrito com os russos

Igor Gielow O ministro da Defesa da Suécia, Peter Hulqvist, disse à TV pública SVT que a Otan deverá aumentar a presença militar em áreas próximas do país caso seja feito o pedido oficial para a adesão ao clube de defesa ocidental. Leia também Bombardeio russo de fábrica deixa ao menos 10 mortos, diz governo ucraniano

Após críticas, Burger King muda nome de Whopper Costela sem costela

Bolsonaro recua de mil vagas para PF e PRF e diz que acertou 625 para cada força Segundo ele, isso pode ser feito na forma de mais patrulhas aéreas e presença naval nas águas em torno do país, alvo frequente de atrito com os russos. Após décadas de neutralidade, Suécia e Finlândia deverão pedir para entrar na Otan no próximo dia 13, com vistas à cúpula da entidade, que ocorrerá no fim de junho em Madri. O gatilho da mudança, claro, foi a invasão russa da Ucrânia e a percepção de risco no norte da Europa.