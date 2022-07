Starbucks fecha 17 lojas nos EUA após casos de violência

A Starbucks diz que também vai adotar outras iniciativas para lidar com a situação, com sistemas de alarme

Joana Cunha

São Paulo, SP

A Starbucks vai fechar 17 de suas lojas nos Estados Unidos por causa de uma série de casos de violência.

O problema foi registrado em diferentes pontos da rede pelo país, com fechamento de unidades desde Seattle, terra natal da cafeteria, no estado de Washington, até outros endereços da rede na Califórnia, no Oregon, na Pensilvânia e na capital americana.

Segundo a companhia, os funcionários podem ser transferidos para lojas vizinhas.

A Starbucks diz que também vai adotar outras iniciativas para lidar com a situação, com sistemas de alarme e treinamento de segurança.