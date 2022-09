Sobrevivente de terremoto na China é resgatado 17 dias depois

Gan Yu acabou perdendo o óculos no terremoto, e teria ficado para trás enquanto seu amigo foi buscar ajuda

Um terremoto de magnitude 6,6 atingiu a província de Sichuan, no sudoeste da China, no dia 5 de setembro, matando pelo menos 93 pessoas. Gan Yu, um funcionário da usina elétrica de Wandong, estava trabalhando quando o tremor aconteceu, mas ficou no local para cuidar de seus colegas feridos e evitar inundações da vazão da barragem.

Ele e seu amigo, Luo Yong, caminharam por cerca de 20 quilômetros para tentar sair da usina, mas Gan, que sofre de miopia, perdeu o óculos no terremoto, e por isso, teve dificuldade de sair da área montanhosa.

Os amigos então decidiram que Gan ficaria em um lugar parado enquanto Luo procuraria por ajuda, já que tirar as roupas e pendurar em galhos não estava funcionando. Luo foi encontrado no dia 8 de setembro depois de usar fogo para atrair atenção de um helicóptero, mas quando chegaram ao local combinado, já no dia 11 de setembro, Gan não estava lá.

Foram dias de busca, até que um agricultor local que morava perto da usina hidrelétrica resolveu ajudar na procura por Gan na quarta-feira (21), e depois de duas horas de caminhada, ouviu gritos abafados e achou o trabalhador embaixo de umas árvores. Ele estava ferido, mas estável.