Senador colombiano Miguel Uribe é baleado durante ato político em Bogotá

O senador colombiano Miguel Uribe, de 39 anos, foi baleado neste sábado (7) durante um atentado em meio a um ato político realizado no setor oeste de Bogotá, capital da Colômbia. Pré-candidato à presidência nas eleições de 2026, Uribe foi atingido por um disparo na região entre o pescoço e a cabeça, de acordo com informações divulgadas pela imprensa local.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento exato em que o som de tiros interrompe o discurso do senador, seguido por cenas em que ele aparece ensanguentado sobre um carro, sendo socorrido por apoiadores.

O governo do presidente Gustavo Petro repudiou o atentado, classificando o ataque como uma grave ameaça à democracia e à liberdade política no país. “Esse ato de violência é um ataque não apenas à integridade do senador, mas também à democracia, à liberdade de pensamento e ao exercício legítimo da política na Colômbia”, afirmou a Presidência em nota oficial.

Miguel Uribe é filiado ao partido Centro Democrático, legenda de direita fundada pelo ex-presidente Álvaro Uribe, que também condenou a tentativa de homicídio e declarou que o atentado representa um ataque contra “uma esperança da pátria”. Segundo o partido, o disparo foi efetuado pelas costas, por “indivíduos armados”.

O prefeito de Bogotá, Carlos Fernando Galán, informou que Uribe está recebendo atendimento médico. Já o ministro da Defesa, Iván Velásquez, condenou a ação e anunciou uma recompensa de até US$ 700 mil por informações que ajudem a identificar todos os envolvidos.

Até o momento, um adolescente de 15 anos foi apreendido como principal suspeito de ter efetuado os disparos. A investigação segue em andamento.