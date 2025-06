Senador baleado na Colômbia não responde a tratamento

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

O senador e pré-candidato à presidência da Colômbia Miguel Uribe Turbay, que foi baleado neste domingo (08) durante um evento de campanha, continua em estado crítico e não tem respondido bem aos tratamentos.

Boletim médico chamou quadro de ”extremamente grave”. A atualização médica foi dada nesta manhã pela rede de saúde Fundação Santa Fé de Bogotá, com autorização da família do político – que foi atingido na cabeça e na perna por disparos de um adolescente de 15 anos.

Miguel tem dado pouca resposta às intervenções e tratamentos médicos. ”Continuamos comprometidos com a realização de todos os esforços necessários que conduzam a sua evolução”, escreveu a direção do hospital.

Equipe médica não detalhou a situação e disse que o diagnóstico ficará ”reservado”. A vítima havia sido atendida inicialmente em uma clínica em Fontibón e, depois, foi transferida para a Fundação, onde já passou por cirurgias neurais e vasculares.

A esposa de Miguel, Maria Claudia Tarazona, disse que ele ”precisa de um milagre”. Nas redes sociais, ela publicou foto dos filhos e do marido, pedindo por orações. ”Nosso amor me mantém firme, a família que construímos é minha maior força, nesta segunda-feira (09) você está lutando como um guerreiro pela sua vida”, falou.

MULHER QUE CONVERSOU COM ATIRADOR PRESTOU DEPOIMENTO

A polícia colheu depoimento de uma mulher que apareceu nos vídeos do momento do atentado. Nas imagens, é possível ver Sandra Beatriz Castillo conversando com o jovem de 15 anos pouco tempo antes dele atirar no candidato. Por isso, havia suspeita sobre sua ligação com o crime.

Sandra e seu advogado disseram que a presença dela no vídeo é ”circunstancial” e não tem ”conexão criminal”. Durante os questionamentos, a defesa dela pediu o direito de permanecer em silêncio sobre detalhes específicos enquanto o processo judicial avança.

O Ministério Público não revelou se ela foi indiciada ou nomeada testemunha. Já o jovem suspeito de atirar está preso enquanto os policiais tentam desvendar a motivação do ataque, que pode estar associado ao crime organizado ou a grupos que tentam desestabilizar o cenário político.

ENTENDA O CASO

Uribe foi baleado seis vezes, na cabeça e na coxa. Os tiros foram disparados enquanto estava falando com uma multidão em uma rua do bairro de Fontibón, localizado na zona oeste de Bogotá. O suspeito tentou fugir, mas foi perseguido por participantes do evento e pela polícia.

O adolescente suspeito de atirar será indiciado por tentativa de homicídio e porte ilegal de armas. Os policiais apreenderam com ele uma pistola Glock vinda do Arizona, nos EUA. Ele também ficou ferido durante a perseguição e está recebendo atendimento médico em um centro de saúde de Bogotá, o que o impediu que desse seu depoimento.

Governo colombiano chama ataque contra Uribe de “atentado”. “Um atentado não apenas à integridade pessoal do senador, mas também à democracia e à liberdade de pensamento”. O presidente Gustavo Petro prestou solidariedade ao político e sua família.

Uribe é neto do ex-presidente Julio César Uribe. Ele é um dos maiores críticos do presidente colombiano Gustavo Petro, especialmente em relação à deterioração da situação de segurança no país.