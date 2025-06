Seis cientistas nucleares morrem em ataque de Israel contra o Irã

Ao menos seis cientistas nucleares morreram nos ataques desta sexta-feira (13) de Israel contra o Irã, informou a imprensa iraniana.

“Abdolhamid Minouchehr, Ahmadreza Zolfaghari, Amirhossein Feqhi, Motalleblizadeh, Mohammad Mehdi Tehranchi e Fereydoun Abbasi foram os cientistas nucleares martirizados no ataque de Israel”, anunciou a agência de notícias Tasnim.

Mohammad Mehdi Tehranchi era o presidente da Universidade Islâmica Azad do Irã e Fereydoun Abbasi foi diretor da Organização de Energia Atômica do país.

Os ataques desta sexta-feira atingiram múltiplos alvos no Irã, incluindo edifícios residenciais em Teerã, além de uma instalação crucial de enriquecimento nuclear no centro do país.

O chefe da Guarda Revolucionária, Hossein Salami, e o comandante do Estado-Maior das Forças Armadas, Mohammad Bagheri, morreram na operação israelense.

Salami era um comandante de alto escalão próximo ao líder supremo iraniano, conhecido por suas diatribes contra Israel e o Ocidente.

“Se cometerem o menor erro, abriremos as portas do inferno para vocês”, advertiu no mês passado, ao comentar a possibilidade de um ataque de Israel ou dos Estados Unidos.

Nascido em 1960, Hossein Salami aparecia com frequência na televisão com discursos exaltados, repetindo a narrativa que os líderes iranianos apresentam regularmente contra Israel.

