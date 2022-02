Sean Penn chega à Ucrânia para filmar eventos que ocorrem no país

“Sean Penn mostra a coragem que falta a tantos outros, especialmente políticos ocidentais”, escreveu o gabinete do presidente no Facebook

O cineasta e ator Sean Penn está na Ucrânia para continuar trabalhando em um documentário sobre o ataque russo em andamento O Gabinete do Presidente da Ucrânia escreveu em um post no Facebook na quinta-feira, 24, que Penn participou de coletivas de imprensa, se encontrou com a vice-primeira-ministra Iryna Vereshchuk e conversou com jornalistas e militares sobre a invasão russa.

“Sean Penn mostra a coragem que falta a tantos outros, especialmente políticos ocidentais”, escreveu o gabinete do presidente no Facebook. “O diretor veio a Kiev especialmente para registrar todos os eventos que estão acontecendo atualmente na Ucrânia e para contar ao mundo a verdade sobre a invasão russa de nosso país.”

Penn também esteve na Ucrânia em novembro do ano passado para trabalhar no projeto, que é produzido pela Vice Studios. Fotos da época o mostravam visitando a linha de frente das Forças Armadas ucranianas perto da região de Donetsk.

O vencedor do Oscar esteve envolvido em vários esforços humanitários e anti-guerra ao longo dos anos e fundou a organização sem fins lucrativos Core em resposta ao terremoto de 2010 no Haiti, retratado no documentário Citizen Penn.

Estadão Conteúdo